Росія зараз проводить у Криму приховану депортацію - Меджліс

Росія застосовує проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму політику знищення, намагаючись змусити їх покинути свою землю.

Як передає Укрінформ, про це сказала членкиня Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом".

Вона наголосила, що починаючи з моменту окупації Криму Росією, на території півострова були зафіксовані численні факти порушення прав людини. В основному такі факти стосуються порушень, спрямованих проти кримських татар.

"Планомірна політика знищення, геноциду спрямована саме на представників корінного народу Криму. Це така своєрідна помста окупаційної "влади" представникам корінного народу за те, що у 2014 році вони не погодилися співпрацювати і не визнали окупацію, і не визнають окупацію досі", - зазначила Юксель.

Представниця Меджлісу додала, що серед політичних в’язнів на півострові на сьогодні найбільше саме кримських татар. Також саме проти них спрямована найбільша кількість обшуків, кримінальних справ, фактів тиску, репресій і шантажу.

"Завдання окупаційної "влади" - видавити всіх активних кримських татар з території Криму, зробити так, щоб відбувалася масова прихована депортація і кримські татари залишали свою рідну землю", - наголосила членкиня Меджлісу.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

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За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії) було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.

Фото: islam.in.ua