Кремль робить з кримських татар «терористів» і «екстремістів» - правозахисники

Правозахисники України прийняли спільну заяву до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, в якій констатували, що з часу окупації Криму Росією переслідування кримських татар не припиняється.

Заява опублікована на сайті громадської організації КримSOS, передає Укрінформ.

«На сьомому році окупації ми, представники громадянського суспільства України, з обуренням і розпачем змушені констатувати, що переслідування кримських татар не припиняється. Наразі 97 кримських татар піддаються політично вмотивованому кримінальному переслідуванню, 80 з них перебувають за ґратами», - йдеться в заяві.

За даними правозахисників, в радянські часи Кремль закидав кримським татарам посібництво нацистам, зараз із усього кримськотатарського народу він робить «терористів» і «екстремістів».

«Лише упродовж першого року окупації більше 150 кримських татар стали жертвами політично вмотивованих переслідувань. У перших роках тимчасової окупації півострова 16 кримських татар стали жертвами насильницьких зникнень. Шестеро з них пізніше були знайдені мертвими, а про долю 10 досі нічого не відомо. У 2016 р. Росія визнала Меджліс кримськотатарського народу, представницький орган народу, екстремістською організацією і заборонила його діяльність», - наголошують правозахисники.

Вони звернулися з вимогою до Росії припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь і, зокрема, переслідування кримських татар, а також звільнити усіх кримських політичних в’язнів, ефективно розслідувати випадки насильницьких зникнень в Криму та притягнути винних до відповідальності.

Правозахисні організації закликали іноземні держави та міжнародні організації засудити депортацію кримських татар 1944 року з Криму та визнати геноцидом кримськотатарського народу, здійсненим СРСР, та посилити дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення переслідування кримських татар та інших грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.