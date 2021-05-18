Кремль робить з кримських татар «терористів» і «екстремістів» - правозахисники
Заява опублікована на сайті громадської організації КримSOS, передає Укрінформ.
«На сьомому році окупації ми, представники громадянського суспільства України, з обуренням і розпачем змушені констатувати, що переслідування кримських татар не припиняється. Наразі 97 кримських татар піддаються політично вмотивованому кримінальному переслідуванню, 80 з них перебувають за ґратами», - йдеться в заяві.
За даними правозахисників, в радянські часи Кремль закидав кримським татарам посібництво нацистам, зараз із усього кримськотатарського народу він робить «терористів» і «екстремістів».
«Лише упродовж першого року окупації більше 150 кримських татар стали жертвами політично вмотивованих переслідувань. У перших роках тимчасової окупації півострова 16 кримських татар стали жертвами насильницьких зникнень. Шестеро з них пізніше були знайдені мертвими, а про долю 10 досі нічого не відомо. У 2016 р. Росія визнала Меджліс кримськотатарського народу, представницький орган народу, екстремістською організацією і заборонила його діяльність», - наголошують правозахисники.
Вони звернулися з вимогою до Росії припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь і, зокрема, переслідування кримських татар, а також звільнити усіх кримських політичних в’язнів, ефективно розслідувати випадки насильницьких зникнень в Криму та притягнути винних до відповідальності.
Правозахисні організації закликали іноземні держави та міжнародні організації засудити депортацію кримських татар 1944 року з Криму та визнати геноцидом кримськотатарського народу, здійсненим СРСР, та посилити дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення переслідування кримських татар та інших грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.