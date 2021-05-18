Меджліс пов'язує сподівання на відродження кримськотатарського народу з Україною

Російська окупація Криму зруйнувала сподівання і реальні можливості корінного народу півострова - кримських татар, які були депортовані 77 років тому, на відродження, розвиток і відновлення їхніх прав.

Про це йдеться в заяві Меджлісу кримськотатарського народу, яка опублікована на сторінці його голови Рефата Чубарова у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сподівання і реальні можливості відновлення в умовах демократизації незалежної України колективних прав кримськотатарського народу, відродження і розвитку кримськотатарської мови, національної культури, повернення справжньої історії Криму і його корінного народу опинилися під загрозою з 2014 року, коли Російська Федерація захопила і незаконно спробувала анексувати Крим, який є невід’ємною частиною України", - йдеться в заяві.

За словами голови Меджлісу, в умовах ХХI століття, коли над корінним народом Криму, як і 77 років тому, нависла загроза знищення, лише об'єднанням зусиль України і міжнародного співтовариства з деокупації Криму можна відвести нову біду від кримськотатарського народу і уникнути повторення геноциду 1944 року.

Як підкреслив Чубаров, Меджліс закликає міжнародне співтовариство "об’єднатися навколо Кримської платформи і якомога швидше вжити термінових і жорстких заходів примусу РФ до дотримання норм міжнародного права".

В заяві також зазначається, що "усунення загрози знищення кримськотатарського народу вимагає термінового відновлення колективних прав корінного кримськотатарського народу, включаючи його право на самовизначення у формі національно-територіальної автономії Криму в складі незалежної України".

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.