Слідство встановило факт геноциду кримських татар у 1944 році та причетних до нього

У ході кримінального провадження за фактом геноциду кримськотатарського народу, яким була депортація 1944 року, уперше було дано юридичну оцінку злочинним діям радянської влади

Про це сказав керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний під час брифінгу «Геноцид кримськотатарського народу 1944 року – злочин, який повторюється знову», передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, під час розслідування встановлено факт вчинення геноциду - злочину проти людяності, який не має строків давності, та встановлено осіб, причетних до його вчинення.

“Відносно корінного народу Криму було вчинено особливо тяжкий злочин як з точки зору національного, так і міжнародного права. Саме тому з метою надання належної правової оцінки діям осіб, які причетні до вчинення цього злочину, що не має строків давності, прокуратура автономії та здійснює процесуальне керівництво за фактом геноциду кримськотатарського народу. Уперше злочинним діям радянської влади проти кримськотатарського народу була дана саме юридична оцінка у цьому кримінальному провадженні. Тобто під час розслідуванням встановлено факт вчинення геноциду — злочину проти людяності, який не має строків давності, та встановлено осіб, причетних до його вчинення”, - сказав Поночовний.

За його словами, дня прокуратури важливо було встановити усіх осіб, причетних до вчинення цього злочину, що дасть змогу реалізувати принцип відновлення історичної справедливості стосовно цілого народу.

За словами Поночовного, окрім вищого керівництва Радянського Союзу, Прокуратурою автономії в лютому цього року повідомлено про підозри й керівникам нижчої ланки - від наркомів до начальників семи оперативних секторів, які брали безпосередню участь у депортації кримськотатарського народу.

У межах кримінального провадження були встановлені шляхи депортації кримських татар з Криму через територію України до спецпоселень на території союзних республік СРСР. У провадженні також зафіксовано нелюдські умови перевезення кримських татар та їх проживання у спецпоселеннях.

Поночовний нагадав, що депортація призвела до загибелі понад 50 тис. осіб лише впродовж перших двох років виселення, що становило понад 25% від загальної чисельності кримськотатарського народу. Непрямі демографічні втрати склали 80% усього народу.

Окрім депортації кримських татар з Криму, радянська влада ще й експропріювала їхнє майно. У процесі цього було незаконно привласнено понад 25,5 тис. будинків, понад 18,7 тис. земельних наділів, сотню тисяч голів худоби, 25 млн книг та фонди 180 бібліотек. Тому крім злочину геноциду можна говорити про злочин проти власності кримськотатарського народу, підкреслив прокурор.

Одним із важливих етапів у даному кримінальному провадженні на сьогодні, зауважив керівник прокуратури, є отримання документів з країн колишнього Радянського Союзу, де було завершено цей злочин, оскільки депортовані особи розселялися по території кількох союзних республік.

“З метою отримання копій необхідних архівних документів, встановлення та допиту можливих свідків нами були направлені запити про міжнародну правову допомогу до Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизької республіки та Російської Федерації. Проте на даний час більшість із цих країн відповіли відмовами на наші запити, зазначаючи, що надання такої інформації може суперечити інтересам цих країн. На даний час на виконанні ще є запити до Таджикистану та Киргизстану”, - розповів керівник прокуратури АР Крим.

За його словами, зараз історія повторюється, а репресивна машина окупаційної влади останні 7 років цілеспрямовано переслідує кримськотатарське населення півострова з політичних і релігійних мотивів.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

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Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії) було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.