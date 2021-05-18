Біля Європарламенту пройшов пікет до роковин депортації кримськотатарського народу

В Брюсселі біля стін Європарламенту представники кримськотатарської та української діаспори в Бельгії провели пікет-нагадування про трагічні події 1944 року, коли десятки тисяч безневинних людей піддалися жорстокій депортації з Криму, в результаті якої майже половина з них загинули.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«77 років тому страшна біда прийшла до нашого народу. Тоді в Криму залишалися переважно, старі, жінки й діти, оскільки майже всі чоловіки воювали на фронті. Протягом однієї ночі всіх їх вивезли з Криму та відправили у вигнання, при цьому десятки тисяч людей загинули у дорозі, ще мільйони – просто не народилися внаслідок цього злочину. Ніхто не чекав від радянської держави такої підлості. Це був справжній геноцид кримськотатарського народу», - зауважила з цього приводу Алімі Асанова, представниця Бельгійської правозахисної платформи.

Вона наголосила, що метою пікету є пригорнути увагу європейських політиків до нових злочинів окупаційної російською влади в незаконно анексованому Криму та допомогти багатостраждальному кримськотатарському народу вистояти проти свавілля окупантів і, нарешті, повернутися додому.

Як вже повідомлялося, з моменту незаконної та віроломної анексії Криму у березні 2014 року кремлівська влада продовжує найгірші традиції сталінського режиму, та проводить масовані репресії проти кримськотатарського народу, включаючи свавільні арешти, побиття, насильницькі зникнення та вбивства. Ситуація навколо кричущих порушень окупантами прав людини по відношенню до населення Криму стало приводом для кількох цілеспрямованих резолюцій Європейського Парламенту та пригорнуло увагу міжнародних правозахисних організацій, представники якої досі не можуть отримати доступу на окупований півострів.