Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами – Денісова

Російська Федерація переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Телеграмі.

«Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 77 років тому, як і сьогодні, весняну красу затьмарювала війна. Але на кримських татар чекало ще одне випробування - на світанку до їхніх домівок прийшли люди зі зброєю, загнали у товарні вагони та вивезли до Сибіру та Середньої Азії», - зазначила вона.

Протягом трьох днів радянська влада депортувала з півострова майже 200 тисяч кримських татар. А потім намагалася знищити пам’ять про велику трагедію. Лише на початку 1990-х років кримські татари вибороли собі право повернутися на Батьківщину.

Проте, додала Денісова, біда повторилася у 2014-му. В результаті окупації півострова РФ багато кримських татар змушені залишати свою землю. «93 кримських татар переслідують в РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 - позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом», - повідомила омбудсмен.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 травня над мерією міста Фредериктон у канадській провінції Нью-Брансвік підняли прапор кримськотатарського народу. Тамгу підняли разом із українським державним прапором напередодні відзначення в Україні Дня боротьби за права кримськотатарського народу.