У Канаді замайорів кримськотатарський прапор

Над мерією міста Фредериктон у канадській провінції Нью-Брансвік підняли прапор кримськотатарського народу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що тамгу піднято разом із українським державним прапором напередодні відзначення в Україні Дня боротьби за права кримськотатарського народу.

У посольстві України в Канаді нагадали, що Фредериктон продовжує традицію, започатковану посольством: щороку до 18 травня одне з канадських міст піднімає блакитний прапор з тамгою у пам’ять про депортацію та на підтримку кримських татар. У попередні роки такі церемонії пройшли в Оттаві, Торонто, Едмонтоні та Вінніпезі. В Атлантичній Канаді кримськотатарський прапор замайорів вперше.

«Ми вдячні і зворушені: це красивий і потрібний жест підтримки. Він нагадує, що кожен день окупації Криму сьогодні – це виклик всьому вільному світу”, - сказав з цього приводу посол України в Канаді Андрій Шевченко.

У дипустанові додали, що “Канада послідовно дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму Росією і вимагає від Москви припинення утисків кримськотатарського народу”.

Фото: посольство України в Канаді