Закон про корінні народи посилить боротьбу за права кримських татар - Меджліс

Прийняття Верховною Радою закону "Про корінні народи України" дозволить посилити боротьбу за права кримських татар, які піддаються переслідуванню у тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель.

Вона нагадала, що Росія не лише окупувала Крим, а й систематично порушує права кримського татарського народу, переслідуючи його представників, проводячи незаконні затримання та обшуки.

"Одна справа, коли держава окуповує територію, інша справа — коли держава-агресор окупує територію й порушує права корінного народу", — пояснила Юксель значимість законопроєкту.

Вона доповнила, що законодавча ініціатива стане суттєвою підтримкою в діяльності кримськотатарського національного руху.

"Якщо цей закон буде прийнятий — а я дуже сподіваюся, що він найближчим часом буде прийнятий Верховною Радою України та набере повну силу, — це істотно полегшить роботу нашого національного руху — і можливість сприяти розвитку корінного народу Криму та працювати безпосередньо з українською державою", — резюмувала представниця Меджлісу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України. Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.