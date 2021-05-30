Кримська солідарність запускає акцію інформаційної допомоги політв'язню Абдуллаєву

Громадська організація "Кримська солідарність" організовує акцію термінової інформаційної допомоги політв'язню Теймуру Абдуллаєву, якого понад рік утримують у штрафному ізоляторі російської колонії в Башкортостані.

Про це в Фейсбуці написала громадянська журналістка Лутфіє Зудієва, передає Укрінформ.

"Працюємо з колегами над акцією термінової інформаційної допомоги політв'язневі Теймуру Абдуллаєву, який уже понад рік перебуває в ШІЗО російської колонії Башкортостану, а зараз виникла реальна загроза переміщення його в ЄПКТ (єдине приміщення камерного типу) - це найбільш сувора ізоляція "злісних порушників" встановленого порядку відбування покарання від інших категорій засуджених", - повідомила Зудієва

Вона пояснила, що для надання інформаційної допомоги незаконно засудженому російським судом Теймуру Абдуллаєву можна, наприклад, створити на аватарі в Фейсбуці рамку зі словами підтримки політв'язня або публічно розповісти про його історію будь-яким доступним способом.

Крім того, журналістка запропонувала провести акцію на його захист у своєму місті в будь-якій точці світу.

Підтримати політв'язня можна, написавши йому листа за адресою: Абдуллаєв Теймур Рза огли, 27.05.1975, ФКУ ВК-2 ГУФСВП Росії по Республіці Башкортостан, 453256, Росія, Республіка Башкортостан, м Салават, станція Південний.

Крім того, листи з вимогою звернути увагу на ситуацію з Теймуром Абдуллаєвим можна направити до Генпрокуратури РФ, уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій.

Як повідомлялося, мати політв'язня Діляра Абдуллаєва після 4-годинного побачення з сином, яке проходило 26 травня, повідомила, що стан здоров'я її сина вкрай тяжкий. Раніше вона повідомляла, що на початку травня Теймуру знову продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі російської колонії на цілий місяць - до 6 червня.

Політв'язня Теймура Абдуллаєва з початку березня 2020 року, практично весь час тримають у штрафному ізоляторі ВК-2 (місто Салават, Башкирія, РФ). У серпні 2020 року його ненадовго переводили до камери з суворими умовами утримання, а в листопаді - грудні він перебував на карантині у зв'язку з захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО.

Кримський татарин пов'язує тиск на нього з відмовою від співпраці зі спецслужбами, які відвідували його вже на території колонії.

Вдома у Теймура Абдуллаєва п'ятеро дітей.

Як повідомлялося, Теймура Абдуллаєва засудили до 16,5 років позбавлення волі та 1 року і 4 місяців адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - до 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ "Меморіал" визнав політв'язнями всіх засуджених у першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

Фото: Кримська солідарність