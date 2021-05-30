Кримська солідарність запускає акцію інформаційної допомоги політв'язню Абдуллаєву

Кримська солідарність запускає акцію інформаційної допомоги політв'язню Абдуллаєву

Укрінформ
Громадська організація "Кримська солідарність" організовує акцію термінової інформаційної допомоги політв'язню Теймуру Абдуллаєву, якого понад рік утримують у штрафному ізоляторі російської колонії в Башкортостані.

Про це в Фейсбуці написала громадянська журналістка Лутфіє Зудієва, передає Укрінформ.

"Працюємо з колегами над акцією термінової інформаційної допомоги політв'язневі Теймуру Абдуллаєву, який уже понад рік перебуває в ШІЗО російської колонії Башкортостану, а зараз виникла реальна загроза переміщення його в ЄПКТ (єдине приміщення камерного типу) - це найбільш сувора ізоляція "злісних порушників" встановленого порядку відбування покарання від інших категорій засуджених", - повідомила Зудієва

Вона пояснила, що для надання інформаційної допомоги незаконно засудженому російським судом Теймуру Абдуллаєву можна, наприклад, створити на аватарі в Фейсбуці рамку зі словами підтримки політв'язня або публічно розповісти про його історію будь-яким доступним способом.

Крім того, журналістка запропонувала провести акцію на його захист у своєму місті в будь-якій точці світу.

Підтримати політв'язня можна, написавши йому листа за адресою: Абдуллаєв Теймур Рза огли, 27.05.1975, ФКУ ВК-2 ГУФСВП Росії по Республіці Башкортостан, 453256, Росія, Республіка Башкортостан, м Салават, станція Південний.

Крім того, листи з вимогою звернути увагу на ситуацію з Теймуром Абдуллаєвим можна направити до Генпрокуратури РФ, уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій.

Як повідомлялося, мати політв'язня Діляра Абдуллаєва після 4-годинного побачення з сином, яке проходило 26 травня, повідомила, що стан здоров'я її сина вкрай тяжкий. Раніше вона повідомляла, що на початку травня Теймуру знову продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі російської колонії на цілий місяць - до 6 червня.

Політв'язня Теймура Абдуллаєва з початку березня 2020 року, практично весь час тримають у штрафному ізоляторі ВК-2 (місто Салават, Башкирія, РФ). У серпні 2020 року його ненадовго переводили до камери з суворими умовами утримання, а в листопаді - грудні він перебував на карантині у зв'язку з захворюванням на COVID-19. Решту часу Абдуллаєв проводить у ШІЗО.

Кримський татарин пов'язує тиск на нього з відмовою від співпраці зі спецслужбами, які відвідували його вже на території колонії.

Вдома у Теймура Абдуллаєва п'ятеро дітей.

Як повідомлялося, Теймура Абдуллаєва засудили до 16,5 років позбавлення волі та 1 року і 4 місяців адміністративного нагляду, його брата Узеїра Абдуллаєва - до 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ "Меморіал" визнав політв'язнями всіх засуджених у першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір".

Фото: Кримська солідарність

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-