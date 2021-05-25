Стан здоров'я кримського політв'язня Газієва критичний — омбудсмен

Стан здоров'я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервета Газієва критичний, він скаржиться на загострення хронічних хвороб.

Про це повідомила у Фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

“Стан здоров'я українського політв’язня Сервета Газієва, який утримується у «ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области», - критичний. Кримський татарин, інвалід 2-ї групи, скаржиться на загострення хронічних хвороб: ниркову недостатність та ішемічну хворобу серця”, - написала Денісова.

За її словами, через сильний біль у спині Газієв з березня не може брати участь в судових засіданнях у Південному окружному військовому суді.

Омбудсман нагадала, що під час останніх п’яти засідань Газієву викликали "швидку допомогу", і лікарі констатували неможливість його участі у суді та рекомендували суворий постільний режим.

“Особисті звернення та звернення адвоката до адміністрації СІЗО щодо надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфіковано огляду лікарями ігноруються. Через це Сервет Газієв страждає від нестерпного болю, що прирівнюється до катування і нелюдського поводження та порушує статтю 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, - заявила вона.

Уповноважена також наголосила, що неможливість брати участь у судових засіданнях порушує право Газієва на ефективний юридичний захист.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Газієва, зокрема забезпечити йому необхідну меддопомогу: госпіталізувати в стаціонар медзакладу, провести медобстеження і подальше лікування, - а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я.

"Також звернулася до генерального прокурора РФ Ігоря Краснова з вимогою надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності”, - зазначила Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ та вимагати негайного звільнення усіх бранців Кремля.

Як повідомлялося, Газієв проходить у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір». Більшу частину його фігурантів було затримано під час масових обшуків у Криму 27 і 28 березня 2019 року. Пізніше до 23 затриманих кримських татарів додалися ще дві особи. Їх обвинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації) і за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»).

Усім фігурантам справи також висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади).

Фото: facebook.com/denisovaombudsman