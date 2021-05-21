Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» знову стало погано на суді РФ - засідання скасували

До Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону викликали екстрену медичну допомогу фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервету Газієву.

Про це в Фейсбуці повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

«Цього разу не допомогли навіть знеболювальні, якими зазвичай обмежуються фельдшери швидкої допомоги. Медики заявили, що чоловікові потрібно 3-4 години постільного режиму, сидіти на лаві в «акваріумі» він не зможе», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 60-річний Газієв до вечора перебував у будівлі суду, доки йому не стало легше і його змогли конвоювати назад до слідчого ізолятора.

Засідання суду скасували.

Сестра Газієва Світлана Аблямітова, яка приїхала на суд з Криму, лікар за фахом, заявила, що знеболювальні у період критичних загострень можуть погіршити стан брата.

Вона зустрілася з представником громадської наглядової комісії з прав людини і написала заяву про необхідність переведення Сервета Газієва в стаціонар медичного закладу.

Адвокат Айдер Азаматов заявляє, що ненадання допомоги Сервету Газієву "спричинить незворотні наслідки". Він написав ряд скарг, а також поінформував про ситуацію офіс омбудсмена України Людмили Денісової.

Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський повідомив, що Сервет Газієв раніше мав другу групу інвалідності, проте втратив її «через бюрократичні, а не фактичні моменти».

Повідомляється, що Газієву екстрену меддопомогу викликають регулярно. Тільки в травні 2021 року на засідання судів "швидка" приїжджала двічі.

Як повідомлялося, Сервет Газієв проходить у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір». Велику частину його фігурантів було затримано під час масових обшуків у Криму 27 і 28 березня 2019 року. Пізніше до 23 затриманих кримських татарів додалося ще 2 осіб. Їх обвинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації) і за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»). Усім фігурантам справи було також висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади).

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій.