Правозахисний фонд Клуні закликає РФ скасувати вирок сімом кримським політв'язням

Правозахисний фонд «За справедливість», заснований голлівудським актором Джорджем Клуні та його дружиною адвокатом Амаль Клуні, закликав Росію скасувати обвинувальний вирок щодо фігурантів другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Звіт з аналізом судового розгляду "Російська Федерація проти Сервера Мустафаєва та інших" опублікований на сайті фонду "За справедливість".

Мова йде про фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Тимура Ібрагімова, Сейрана Салієва, Сервера Мустафаєва, Сервера Зекір'яєва й Едема Смаїлова.

"Судовий розгляд справи за обвинуваченням цих осіб був пов'язаний із порушенням їх права на справедливий суд та інших прав людини, включаючи право на презумпцію невинуватості, право на участь у судовому розгляді і свій захист у ньому, право на виклик і допит свідків, а також право на свободу від незаконного та свавільного затримання. З огляду на ці порушення, Військовий апеляційний суд м. Власиха має скасувати вирок щодо вищезазначенних осіб та ухвалити постанову про їх негайне звільнення", - йдеться у звіті "Російська Федерація проти Сервера Мустафаєва та інших".

Зазначається, що судовий розгляд за обвинуваченням сімох кримських татар у причетності до терористичної діяльності грішить недостатністю доказів.

"Суд виніс обвинувальний вирок на адресу сімох підсудних, попри недостатність доказів, представлених обвинуваченням", - зазначають правозахисники.

Зокрема, висновки про те, що обвинувачені причетні до "Хізб ут-Тахрір" зроблені на підставі показань трьох свідків обвинувачення, один з яких співробітник ФСБ Микола Артикбаєв, а двоє інших - засекречені свідки.

У звіті також зазначено, що РФ не мала права судити фігурантів даної справи, оскільки обвинувачення проти них можливі лише в рамках українського законодавства, яке не забороняє діяльність організації "Хізб ут-Тахрір".

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Підкреслюється, що "Кримський півострів юридично залишається українською територією, яка перебуває під російською окупацією", а також те, що "російська влада порушила вимоги Четвертої Женевської конвенції, висунувши проти Мустафаєва і його співвідповідачів обвинувачення в рамках російського кримінального законодавства, і розглядали їх у російському суді".

"Згідно зі статтею 64 Четвертої Женевської конвенції, влада була зобов'язана застосовувати до підсудних українське право і розглядати їх справу в українському суді», - йдеться в доповіді.

У звіті також зазначається, що кримінальні звинувачення на адресу Мустафаєва і його співвітчизників розцінюються правозахисниками, як порушення фундаментальних положень міжнародного гуманітарного права і законів війни.