Кримськотатарський активіст вимагає на процесі в Ростові умов для запису ходу суду

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Різа Ізетов звернувся з клопотанням надати обвинуваченим умови для ведення записів ходу процесу і фіксування свідчень свідків.

Про це повідомляє в Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Через відсутність столу, який є у всіх учасників процесу, неможливо ведення запису допиту свідків. Для підсудних не передбачено ані технічних засобів, ані можливості фіксувати письмово свідчення, до яких, за логікою законодавця, будуть звертатися підсудні в своїх доводах щодо захисту. Вести записи доводиться буквально «на коліні» », - аргументував Ізетов.

Проти клопотання обвинуваченого виступив прокурор Колпіков, вважаючи, що права підсудних не порушені.

Суд відмовив у задоволенні клопотання Ізетова, але долучив його до матеріалів справи.

У зв'язку з цим Ізетов заявив заперечення на дії головуючого і наполягав на тому, щоб зробити перерву в судовому засіданні до того часу, поки для підсудних в залі суду не будуть забезпечені необхідні умови. Суд знову не відреагував на його вимоги, в зв'язку з чим Ізетов заявив, що його «позбавили можливості захищати себе».

«Доводжу до відома суду, що я особисто як підсудний, обвинувачений у злочині, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного, фактично позбавлений об'єктивної можливості захищати себе», - написав у поясненні суду Ізетов.

У ході засідання були допитані свідки обвинувачення, в тому числі засекречений свідок під псевдонімом «Білялов».

На думку адвокатів за угодою, які подали колективне клопотання про розсекречування свідка «Білялова», суд необґрунтовано приховує особу свідка обвинувачення.

Зокрема, адвокат Марія Ейсмонт зазначила, що засекретити свідка можна лише в тому випадку, якщо йому загрожує реальна небезпека з боку підсудного або осіб, що діють від імені підсудного.

«Суд має перевірити цю інформацію. Отримати достовірне підтвердження, і тоді дійсно таких свідків має сенс секретити, тому що їм загрожує реальна небезпека. Але ми запитували у цього засекреченого свідка Білялова: «Загрози від наших підзахисних до вас надходили?». Він каже, що ні », - пояснила свою позицію адвокат Ейсмонт.

Незважаючи на аргументи адвокатів, Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону відмовив у колективному клопотанні захисту фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

27 березня 2019 року в Криму в селищах Кам'янка, Строганівка, Біле під Сімферополем, де переважно живуть кримські татари, пройшли масові обшуки, проведені співробітниками ФСБ, ОМОНу, Росгвардіі, поліції, ДПС.

Після обшуків було заарештовано 25 кримськотатарських активістів, серед яких громадський адвокат і правозахисник Різа Ізетов.

Він обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною.