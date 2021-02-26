Україна поінформувала Міжнародний кримінальний суд про переслідування журналістів у Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя поінформувала Міжнародний кримінальний суд про переслідування журналістів у Криму.

Про це під час телемарафону до Дня спротиву окупації АРК і Севастополя сказав керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент Укрінформу.

"Буквально вчора ми скерували спільно з Офісом генерального прокурора та Українською Гельсінською спілкою з прав людини чергове інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду про переслідування журналістів в Криму протягом часу окупації", - поінформував Поночовний.

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За його словами, з понеділка, 1 березня, розпочнеться робота над підготовкою нового інформаційного повідомлення - про утиски осіб, які на момент окупації відбували покарання в Криму.

Як повідомлялося, 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.