Рада Європи зробила заяву щодо окупації Криму Росією

У Раді Європи вкотре засудили нелегальну анексію українського Криму Російською Федерацією.

Як повідомили власному кореспонденту Укрінформу, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Німеччини Гайка Мааса, як країни, що нині головує у Комітеті міністрів РЄ.

«Сім років потому Автономна Республіка Крим, а також місто Севастополь, були нелегально анексовані Російською Федерацією. Також розпочався військовий конфлікт в Україні», - констатується у заяві.

Далі, як відзначається, німецький міністр від імені Ради Європи вкотре засудив нелегальну анексію Криму, що є порушенням міжнародного права, посяганням на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Читайте також: Зеленський підписав указ про заходи з деокупації Криму

Окрім цього, у заяві нагадуються про порушення прав людини в окупованому Криму.

«Говорячи про рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року стосовно Криму, я закликаю Росію у повному обсязі виконати зобов'язання відносно цього рішення, яке стосується порушення стандартів прав людини», - додав Маас.

26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.