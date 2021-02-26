Зеленський підписав указ про заходи з деокупації Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ про окремі заходи з деокупації та реінтеграції окупованого Росією Криму.

Про це він розповів у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим", - зазначив глава держави.

За його словами, згідно з указом, уряду доручено організацію та запуск Кримської платформи.

Кабмін також має забезпечити заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав жителів окупованого Криму, додав Зеленський.

"Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.