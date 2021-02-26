У МЗС радять Росії не фантазувати, що Крим у її складі назавжди

Заяви Росії, що окупований Крим назавжди залишиться її частиною, насправді є пропагандистською фантастикою.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи відповідну заяву віцеспікера Держдуми РФ Петра Толстого.

«У романах Льва Толстого була правда, а у заявах його нащадка - виключно фантастична пропаганда», - зазначив Ніколенко.

Як повідомлялося, віцеспікер Державної думи Російської Федерації Петро Толстой на зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ заявив, що Крим і Севастополь ніколи не повернуться до складу України. Він також зазначив, що вони залишаться частиною Росії назавжди.

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26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У цей день у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Відтоді для України 26 лютого стало символом опору окупації, яка триває вже сім років.