У Херсоні біля будівлі ОДА та облради до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим урочисто підняли Державний прапор України та Прапор кримськотатарського народу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це символ солідарності з кримськотатарським народом і нагадування окупантам, що ми боремося за Крим. Такі заходи надихають на перемогу, вони важливі для тих людей, які живуть в умовах окупації в Криму», - зазначив у розмові з кореспондентом агентства голова Херсонського міського Меджлісу Ібрагім Сулейманов.

Під час урочистості Державний прапор України підняв під звуки Гімну України тимчасовий виконувач обов’язків голови Херсонської ОДА Сергій Козир. Ібрагім Сулейманов, у свою чергу, підняв Прапор кримськотатарського народу під Гімн кримських татар.

У Херсоні урочисто підняли кримськотатарський прапор / Фото: Ірина Староселець та пресслужба Херсонської ОДА

Як наголосив під час церемонії підняття прапорів Козир, Крим був, є і буде українським. Сулейманов підкреслив, що саме цей день сім років об’єднав кримчан - тоді на мітинг у Сімферополі зібралося майже 20 тисяч людей, які виступили на захист України. Це був найбільший мітинг за всю історію Криму. Проте наступного дня державні установи були захоплені регулярною російською армією без пізнавальних знаків, і з того часу почалася трагічна сторінка в історії держави, зазначив Сулейманов.

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим.