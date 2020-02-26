Зеленський підписав указ про День спротиву окупації Криму та Севастополя

На сайті Президента України оприлюднено Указ глави держави №58/2020 "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Президент Володимир Зеленський підписав документ 26 лютого.

"З метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей постановляю: установити в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначати щороку 26 лютого", - йдеться в указі.

Кабінету міністрів України доручено забезпечувати розроблення за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і затвердження планів заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Зазначається, що цей документ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 26 лютого Президент Зеленський заявив на форумі Age of Crimea ("Час Криму"), що запроваджує День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, який щороку відзначатиметься 26 лютого. Зеленський додав, що повернення Криму до України - це не тільки його мета як Президента або позиція як громадянина України, це не тільки спільна мрія українців, а й запорука безпеки на планеті та відновлення віри в міжнародне право.

В Україні 26 лютого відзначають День кримського спротиву російській окупації. У цей день у 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі з партії "Русское единство". Між сторонами відбулися сутички, в яких двоє людей загинули й кілька десятків зазнали поранень.

Після окупації півострова Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу (так звана справа 26 лютого) і влаштував політичне судилище над рядом кримськотатарських активістів.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.