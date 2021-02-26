Росія посилено мілітаризує освіту у Криму – правозахисниця

Навчальні заклади Криму беруть активну участь у мілітаризації молоді.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час онлайн-дискусії “7 років російської окупації Криму”, організованої Конгресом українців Канади.

“Частиною загальної мілітаризації півострова є мілітаризація дітей, що є ще більш загрозливо. Російська Федерація проводить бойове навчання дітей та студентів. Загальна мета російської освітньої системи у Криму - укріплення національної російської ідентичності серед студентів і дітей”, - сказала Скрипник.

За її словами, основоположний документ, яким керуються кримські заклади освіти, - це наказ Міноборони РФ №210 стосовно реалізації державної програми патріотичного виховання громадян РФ. “Таким чином, дитяча освіта в Криму стала частиною масштабної мілітаризації цивільного населення. Нині більше 200 тис. кримських дітей перебувають під постійним впливом мілітаризації освітньої системи”, - зазначила правозахисниця.

Як повідомлялося, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав обґрунтованим позов України проти Росії про порушення прав людини в окупованому Криму.

Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції із захоплення Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей.