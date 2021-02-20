РФ використовує Крим як базу для експансії на Балкани та Близький Схід – Резніков

РФ використовує Крим як базу для експансії на Балкани та Близький Схід – Резніков

Укрінформ
Російська Федерація здійснює мілітаризацію Криму, використовуючи його як базу для експансії на Балкани, Близький Схід та Середземномор’я.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на брифінгу для держав-членів ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Криму відбувається тотальна мілітаризація півострова. Росія використовує його як базу для експансії на Балкани, Близький Схід, усе Середземномор’я. Участь російських найманців у війні в Лівії та Сирії забезпечується з Криму», - наголосив Резніков.

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За його словами, Росія також вчиняє масштабний воєнний злочин, системно змінюючи склад населення Криму, тим самим порушуючи Конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що у резолюції від 16 грудня Генасамблея ООН засудила порушення прав людини в окупованому Криму, нав'язування російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму і придушення національної ідентичності.

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«Туди (до окупованого Криму – ред.) вже завезено понад 500 тис. осіб з Російської Федерації, щоб зменшити частку етнічних українців та корінного народу – кримських татар. За час тимчасової окупації вже відбулася заміна близько 25% населення», - наголосив урядовець.

Він підкреслив, що різке збільшення населення та масштабне військове будівництво призводить до варварської експлуатації водних ресурсів і перебоїв у постачанні води, знищення унікальної екосистеми Криму.

«Отже виклики виходять далеко за межі суто українських. Вони мінімум європейського масштабу. І причина цих викликів – російська агресія», - наголосив Резніков.

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Як повідомляв Укрінформ, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.

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