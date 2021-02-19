Агресія РФ проти України змінила геополітичну ситуацію у Європі - МЗС

Україна вимагає від Росії припинити агресію, повернутися в простір міжнародного права та звільнити тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, та частин Донецької і Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС України до 7-их роковин початку збройної агресії Росії проти України.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що незаконна спроба анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності.

Окрім того, агресія РФ проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію у Європі та в усьому світі, а авторитет міжнародного права і вся система європейської та світової безпеки серйозно підірвані, зазначили українські дипломати.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень. Ми переконані, що спільними зусиллями, зокрема в рамках Кримської платформи, буде відновлена не лише територіальна цілісність України, але й зміцнено авторитет міжнародного права, повернуто мир і стабільність на Європейський континент. А Російська Федерація понесе повну відповідальність за всі злочини, вчинені проти України та її громадян", - зазначається в заяві.

Як відомо, 7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова.

За 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисяч цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває і кількість її жертв продовжує зростати щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.