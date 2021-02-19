Кравчук - про план «Б»: Це визнання всіма, що ми даємо відсіч агресору

Леонід Кравчук вважає, що планом «Б» для України має стати визнання всіма, що на Донбасі точиться війна, і всі питання мають розглядатися крізь цю призму.

Як передає Укрінформ, про це голова української делегації в ТКГ сказав в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Про цей план «Б» я вже чую не один місяць і навіть вже й рік. Я думаю, що основою має бути одне – визнання всіма без винятку, що ми воююча країна, що у нас іде війна, що ми даємо відсіч агресору, і будь-які питання ми розглядаємо крізь призму війни. Це й буде план «Б», - зазначив Кравчук.

Водночас, за його словами, сьогодні обговорюється питання не завершення війни, а те, як забезпечити ідеальний порядок у Збройних силах.

«Але це зовсім не означає, що ми боремося проти війни. Ми боремося з наслідками війни. Поки що… Війна нам не потрібна. Це біда, це горе. І тому треба вести питання про завершення війни. А питання завершення війни складається всередині країни – не може бути ворожої пропаганди, має бути вичищена з влади «п’ята колона», мають бути дисципліна і порядок. Будь-які відхилення від закону, або спроба обійти закон, або недбалість, або прийняття шкідливих рішень мають каратися. Має бути залізна дисципліна всіх і вся», - вважає політик.

При цьому він зазначив, що навіть усього цього недостатньо.

«Щоб закінчити війну, треба примусити Росію припинити агресію, тому що будь-яка війна не припиниться в Україні, якщо вони вважають, що ми воюємо самі з собою. Вони навіть договорилися до того, що ми окупували самі себе. Тобто припинення війни означає тиск на Росію всіх і вся, світовим співтовариством, щоб вони зупинили агресію проти України», - підкреслив Кравчук.

Перший Президент додав, що сьогодні в Європі та США «люди тверезіють, вони бачать, чим є насправді Росія, чим є насправді політика Кремля, і вони організовуються для того, щоб допомогти Україні серйозно і капітально».