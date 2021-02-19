Це війна: Кравчук закликав називати речі своїми іменами

Україна має припинити суперечки з приводу того, що діється на Донбасі, та чітко назвати Росію агресором і окупантом, як це роблять США і країни Європи.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми «Право на владу» сказав голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

«Декілька днів тому відбувся Радбез ООН… Я брав участь у цьому засіданні онлайн. Виступили всі 15 членів Ради Безпеки – і постійні, і непостійні. Хочу вам сказати, я такі оцінки Росії - як агресора, як окупанта - дуже рідко чую в Україні: гострі, нищівні... які вписуються тільки в одне слово - «агресор» і «окупант»... Так кажуть члени Ради Безпеки, крім, звичайно, Росії. А ми в Україні сперечаємось: чи справді Росія агресор - чи, може, вона й не агресор, а може, ми самі між собою чубимося?» - зазначив Кравчук.

За його словами, якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських вояків, то це не можна назвати провокацією.

«Яка це в біса провокація! Це війна, це вбивство, це порушення прийнятих документів про всеосяжну тишу. Давайте будемо називати речі своїми іменами», - закликав політик.

Як повідомлялося, під час засідання Ради Безпеки ООН 11 лютого США, а також Німеччина, Франція, Естонія, Ірландія, Норвегія, Бельгія та Велика Британія виступили зі звинуваченнями на адресу Росії у розпалюванні конфлікту на Донбасі. Це засідання Ради Безпеки ООН відбулося з ініціативи РФ, яка скликала його з нагоди шостої річниці підписання других Мінських угод у лютому 2015 року.