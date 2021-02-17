Нова стратегія НАТО має врахувати агресію Росії та вплив Китаю на глобальний баланс – генсек

Союзники по НАТО підтримали пропозицію щодо перегляду Стратегічної концепції від 2010 року, оскільки з моменту її прийняття Альянс постав перед новою ситуацією у сфері безпеки, а Росія із потенційного стратегічного партнера перетворилася на країну-агресора.

Про це під час пресконференції за підсумками першого дня роботи віртуального засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стратегічна концепція НАТО була погоджена у 2010 році і добре нам послугувала. Але відтоді безпекове середовище фундаментально змінилося… У 2010 році ми працювали, як відображено в документі, на встановлення стратегічного партнерства з Росією. З тих пір ми бачили, що Росія була відповідальною за агресивні дії проти сусідів та за незаконну анексію Криму. Ці речі також змінилися фундаментально», - зауважив керівник Альянсу.

Серед інших факторів, які потребують уточнення Стратегічної концепції НАТО, він назвав необхідність враховувати зміщення у глобальному балансі сил та безпекові наслідки, пов’язані із підйомом Китаю. Ще один чинник, який прямо впливає на євроатлантичну безпеку, – це кліматичні зміни, які самі по собі стали суттєвим прискоренням криз у сфері безпеки.

«Тож нам необхідно оновити Стратегічну концепцію. Ми маємо підтвердити наші базові цінності та використати цю стратегічну концепцію для подальшого зміцнення зв’язків між Північною Америкою і Європою. Ці ідеї отримали широку підтримку серед союзників. Сподіваюся, що лідери країн НАТО, які зустрінуться наприкінці цього року, погодяться з цим та доручать мені розпочати процес перегляду Стратегічної концепції для Альянсу», - сказав Столтенберг.