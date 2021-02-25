Україна повідомить Міжнародний кримінальний суд про порушення прав журналістів у Криму

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 16-те інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на її сторінці у Фейсбук.

«Сьогодні разом із керівником прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини підписали чергове інформаційне повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Це вже 10-те повідомлення щодо Криму і 16-те загалом щодо серйозних порушень посадовцями РФ міжнародного гуманітарного права в Криму та на Донбасі». - повідомила вона.

Зазначається, що нове повідомлення до МКС стосується масштабних і систематичних дій проти українських та іноземних журналістів та працівників ЗМІ в окупованому Криму.

За словами генпрокурора, експертна група зі збору та систематизації інформації дійшла висновку, що така політика РФ направлена на боротьбу з «інакомисленням».

«Кількість ЗМІ було зменшено в 13 разів, зафіксовано понад 300 випадків переслідування журналістів. Ряд представників медіа, зокрема, з Центру журналістських розслідувань та проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії», внесені РФ до списку екстремістів, а, наприклад, кореспондентка інформагенції «France Press» отримала попередження від «прокуратури Республіки Крим» за «екстремістські погляди» через те, що критикувала незаконні затримання кримських татар на своїй сторінці в соціальній мережі», - аргументує генпрокурор.

За її словами, протягом 2014-2020 років прокуратурою АР Крим та міста Севастополя ініційовано 21 кримінальне провадження з приводу щонайменше 42 фактів порушення прав журналістів та інших представників ЗМІ на території Криму.

Встановлено, що безпосередніми виконавцями злочинів проти журналістів, були представники незаконно створеного збройного формування «Самооборона Криму». Зокрема, йдеться про факти незаконних затримань кореспондента польського видання «Gazeta Wyborcza», оператора французького телеканалу «Canal+», журналістів ЗМІ кримськотатарського медіахолдингу ATR.

Венедіктова нагадала, що уже повідомлено 13 підозр у вчиненні злочинів щодо працівників медіа. Серед підозрюваних, окрім «самооборонців» і колишні працівники Служби безпеки України, які перейшли на бік країни-агресора, вступили на службу до ФСБ РФ та судді окупаційних судів, які виносили вироки щодо журналістів та громадських блогерів.

Венедіктова додала, що прокуратура готує звернення до Міжнародного кримінального суду щодо масштабних фактів знищення культурних цінностей в тимчасово окупованому Криму.