Засуджувати дії Росії у Криму необхідно, але недостатньо –британський депутат

Велика Британія має продовжувати політику засудження окупації Росією Криму, при цьому посилюючи себе для протистояння російській загрозі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у статті для the Scotsman пише член Палати громад британського парламенту Стюарт Мак-Дональд.

“Засуджувати дії Росії в Криму необхідно, але недостатньо. Належна солідарність означає, що ми не можемо залишатися слабкою ланкою у цьому ланцюгу”, - написав Мак-Дональд.

Він наголосив, що “Путін не грає за правилами міжнародної системи, натомість він - один із найбільших викликів для неї”. “Ми самі пересвідчилися у цьому, коли він застосував хімічну зброю на території Об’єднаного королівства проти Олександра Литвиненка, а також Сергія та Юлії Скрипалів, що призвело до загибелі Дон Стерджесс”, - зазначив депутат.

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Мак-Дональд додав, що Росія по всій Європі поширює хвилю пропаганди. “Це привертає увагу до потреби максимальної солідарності між вільними та відкритими суспільствами. Чи йдеться про малі демократії, на кшталт Естонії, чи про великі держави, як Франція, такі альянси як: НАТО, ЄС та ОБСЄ - дуже важливі для забезпечення нашої спроможності спільно працювати над захистом нашого демократичного способу життя”, - зауважив він.

На переконання законодавця, “поки що як член Об’єднаного королівства Шотландія може й має закликати Велику Британію робити більше”. “Непевна позиція - витрачати мільйони на протидію російській загрозі європейським демократіям, при цьому залишаючи себе відкритими до тих само небезпек всередині країни, - спостерігається у багатьох сферах британської закордонної та безпекової політики. Уряду Об’єднаного королівства треба виправити це, коли наступного місяця він опублікує свій загальний огляд”, - підсумував Мак-Дональд.

Стюарт Мак-Дональд (Stewart Malcolm McDonald) - член Палати громад від Шотландської національної партії, заступник голови Багатопартійної групи дружби Парламенту Великої Британії у зв’язках з Україною.

Неодноразово відвідував Україну, у тому числі лінію розмежування та зону ООС на Донбасі; у 2018 році організував візит на Донбас делегації депутатів британського Парламенту від Шотландської національної партії. Автор численних публікацій в провідних шотландських ЗМІ на підтримку України.

23 серпня 2019 року Указом Президента України №622/2019 нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.