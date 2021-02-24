Керівникам окупаційної адміністрації РФ у Криму повідомили про нові підозри

Керівникам окупаційної адміністрації РФ у Криму повідомлено про нові підозри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Прокуратура Криму у Фейсбуці.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя повідомлено про підозри окупаційним «голові Ради міністрів Республіки Крим» (на момент вчинення злочину) та «голові Державної Ради Республіки Крим» у вчиненні широкомасштабного та систематичного привласнення публічного майна, що знаходиться на території окупованого півострова, за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим та так званого «обрання» підозрюваних на вищевказані «керівні» посади в окупаційній адміністрації РФ в Криму, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, які забороняють державі-окупанту привласнювати публічну власність на окупованій території, ухвалили низку незаконних рішень щодо націоналізації державного майна, яке перебуває у державній власності підприємств, установ і організацій, що відносяться до сфери управління міністерств і відомств України на території АР Крим та м. Севастополя. Продовжуючи злочинну діяльність, підозрювані забезпечили виконання вказаних рішень шляхом передачі зазначеного майна у федеральну або «республіканську» власність. До такого майна відноситься Державний концерн «Масандра», «Міжнародний дитячий центр Артек», та державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз».

Досудове розслідування здійснюється СВ ГУ СБУ в АР Крим.

«Враховуючи те, що основна мета діяльності органів прокуратури – встановити винних у вчиненні злочину та забезпечити виконання принципу невідворотності покарання, ми поєднуємо як національний, так і міжнародний кримінально-правові механізми, у тому числі звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Зокрема, наше перше повідомлення до МКС стосувалося саме широкомасштабного знищення і привласнення майна, не виправданого військовою необхідністю. У ньому йшлося також про всі зафіксовані факти так званої націоналізації державного майна України окупаційною адміністрацією Російської Федерації в Криму. У 2020 році ми направили ще одне інформаційне повідомлення, у якому зафіксовані факти захоплення приватного майна 3952 громадян України, право власності яких було порушено», - зазначив керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура АР Крим повідомила про підозру колишньому першому заступнику Постійного Представника Президента в АР Крим через незаконне відчуження службової квартири у Сімферополі.