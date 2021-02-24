Кримськотатарською на окупованому півострові навчаються лише 3% дітей – Денісова

Кримськотатарською мовою на тимчасово окупованій Росією території півострова Крим наразі навчаються лише 3 відсотки від усіх учнів.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила під час круглого столу «Кримська платформа: шлях до деокупації Криму», відео з якого Денісова виклала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Що стосується права на мову, на освіту рідною мовою, то треба сказати, що наразі (у тимчасово окупованому Криму - ред.) навчаються кримськотатарською мовою лише 3 % від усіх учнів, - це 6 400 учнів. А (частка учнів, які там навчаються - ред.) українською мовою, за 7 років там було зменшена у 50 разів, і залишилося на сьогодні тільки 249 учнів, які продовжують своє навчання (у тимчасово окупованому Криму - ред.) українською мовою»,- повідомила український омбудсман.

Вона також подякувала уряду і Верховній Раді за те, що раніше була спрощена можливість навчання для кримчан на території України, яка контролюється урядом.

«Були змінені також порядки в’їзду-виїзду, і завдяки тому у нас 300 кримчан стали студентами. Але потрібно все ж таки всім нам посилити роз’яснювальну, інформаційну роботу, щоб кримчан, які навчаються у нас, було більше. У нас є цілий ВНЗ – Таврійський національний університет, у якому можна було б, щоб навчалася більша кількість наших кримчан», - заявила Денісова.

Вона уточнила, що у порушення четвертої Женевської конвенції щодо захисту прав цивільних осіб, окупаційна влада на півострові дискримінує корінне населення, переслідує людей за політичними і релігійними мотивами, порушує основні права та свободи громадян.

Зокрема, за інформацією Денісової, з Криму виїхало понад 50 тисяч кримчан, і ці люди у більшості своїй – кримські татари.

Денісова зазначила, що РФ у порушення статті 8 Європейської конвенції з прав людини продовжує проводити насильницьку паспортизацію населення півострова, і окремо нагадала про випадки порушення права власності корінного кримськотатарського народу.

«Треба сказати, що (у тимчасово окупованому Криму – ред.) порушується і право на свободу думки, совісті, переконання і релігії. Ми знаємо, як країна-окупант продовжує репресії проти української церкви… У Криму фактично введена заборона на свободу слова, гарантована статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Раніше Російська Федерація створила федеральний закон про протидію екстремістській діяльності, яким передбачено 10 років за те, що ми зараз скажемо: «Крим – це Україна». Але ми це говоримо і будемо повторювати про це на всіх площадках», - наголосила український омбудсман.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого - День опору Криму російській окупації.