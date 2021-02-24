Кого переслідують окупанти у Криму: Денісова озвучила цифри

РФ за надуманими звинуваченнями та політичними мотивами переслідує 133-х громадян України, серед яких 78 – це кримські татари.

Про це Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила під час круглого столу «Кримська платформа: шлях до деокупації Криму», відео з якого Денісова виклала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Російська Федерація уже котрий рік у порушення статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини переслідує за надуманими звинуваченнями громадян України. РФ і сьогодні переслідує за політичними мотивами 133-х громадян України, 114 з них утримуються в місцях позбавлення волі. З них 15 - у Криму і 99 – на території РФ, в тому числі 78 – це ув’язнені кримські татари», - поінформувала український Омбудсмен.

За її словами, окупанти безпричинно утримують у ШІЗО кримського татарина Мусліма Алієва – він перебуває в ШІЗО уже 82 доби, а український політв'язень у Росії Теймур Абдуллаєв – 268 діб поспіль.

«Більш як 4 місяці я чекаю відповіді від Тетяни Москалькової (Уповноважений з прав людини в РФ – ред.) щодо того, що вона сказала, що я можу поїхати та перевірити, як утримуються наші в’язні у тимчасово окупованому Криму і в РФ. 4 місяці вона не відповідає на те, щоб надати мені таку можливість», - повідомила Денісова.

Вона також звернула увагу на те, що у наших утримуваних громадян є неповнолітні діти, і таких дітей наразі є 198.

«Тому я дуже прошу владу звернути на це увагу і підтримати ці родини з дітьми», - уточнила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого - День опору Криму російській окупації.