Тиск на Росію за порушення прав людини в Криму має посилюватися - Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова переконана в необхідності посилення міжнародних санкцій за порушення Росією прав людини в окупованому Криму.

Про це Джапарова заявила 23 лютого на онлайн-форумі «Протидія етнічній дискримінації в Криму», організованому Німецькою спільнотою східноєвропейських досліджень, повідомляє МЗС.

«Тиск на Росію за порушення нею прав людини має посилюватися, зокрема за допомогою міжнародних санкцій. Це стосується кожного без винятку неправомірного кроку Росії: обшуків, арештів, вироків тощо», - зазначила заступниця міністра закордонних справ.

Вона наголосила, що з початку тимчасової окупації Криму Росія проводить політику жорстокого придушення будь-якого опору та витіснення опозиційно налаштованих громадян з півострова. Російський репресивний апарат зловживає антитерористичним законодавством для маскування системних політичних переслідувань представників кримськотатарського народу.

Джапарова нагадала, що 17 лютого відбулася чергова хвиля незаконних політично вмотивованих обшуків - були затримані шестеро громадян: Азамат Еюпов, Тимур Ялкабов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Ленур Сейдаметов і Яшар Шихаметов.

За її словами, Росія продовжує незаконно за політичними мотивами утримувати за ґратами понад 100 громадян України в окупованому Криму та на території РФ, серед них щонайменше 82 - кримські татари.

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«Захист громадян України в окупованому Криму та визволення усіх політичних в’язнів Кремля – пріоритет для Міністерства закордонних справ України. Попри обмеження, які накладає пандемія COVID-19, усім громадянам України, які незаконно утримуються на території РФ чи переслідуються за політично умотивованими звинуваченнями, приділяється особлива увага консульських установ у Москві, Ростові-на-Дону, Новосибірську», - наголосила Джапарова.

Вона зазначила, що українська сторона на постійній основі займається організацією адвокатської допомоги та вирішенням питання надання матеріальної допомоги політв’язням.

Окрім того, Джапарова привернула увагу до перешкод, які створює російська сторона у питанні забезпечення захисту прав та законних інтересів українських політв’язнів. Зокрема, йдеться про неможливість користування послугами українських адвокатів, відсутність нотифікації про переміщення громадян України з Росії на тимчасово окуповані території України та у зворотному напрямку, невмотивовані відмови консулам у проведенні зустрічей із затриманими або ув’язненими на території РФ громадянами України, обмеження кількості проведення приватних зустрічей із затриманими тощо.

Перша заступниця глави МЗС констатувала, що порушення прав людини в Криму відбуваються в умовах повної блокади РФ доступу міжнародних правозахисних моніторингових механізмів на тимчасово окупований півострів.

Джапарова підкреслила, що свавілля Росії у питанні порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму отримають належну увагу в рамках Кримської платформи, робота над започаткуванням якої активно триває.

Як відомо, Росія продовжує переслідування та утиски кримських татар на окупованому півострові, обмежує свободу ЗМІ, запроваджує програму мілітаризації території та населення.