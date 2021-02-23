Кулеба - про Кримську платформу: Свавілля Росії проти прав людини отримає міжнародну відповідь

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час міністерського заходу у рамках сегменту високого рівня Ради ООН з прав людини розповів про порушення прав людини на Кримському півострові, що тривають.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

“За сім років окупації Крим перетворився на територію зневаги до людської гідності та грубих порушень прав людини. Безпідставні затримання, незаконні арешти та сфабриковані звинувачення стали сумною реальністю для мешканців півострова. Переслідувань зазнає кримськотатарський народ”, - заявив Кулеба.

Глава МЗС України засудив нову хвилю обшуків в будинках кримчан Абдулборі Махамадамінова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Ібрагімова Ернеста, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова і Яшара Шихаметова.

Кулеба також наголосив, що міжнародною відповіддю на свавілля Росії проти прав людини, зокрема, має стати створення Кримської платформи. За його словами, цей майданчик зберігатиме питання незаконної російської окупації серед пріоритетних на міжнародному порядку денному і забезпечить синергію міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Дипломат відзначив важливість практичного внеску управління Верховного комісара ООН з прав людини у досягнення цілей Кримської платформи.

Разом з Дмитром Кулебою на заході виступив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який відвідує Україну з робочим візитом.

Про ситуацію на півострові «з перших вуст» докладно розповіли заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, громадянська журналістка Люфтіє Зудієва та керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Учасники заходу, зокрема міністри закордонних справ Латвії, Литви та Польщі, заступники міністрів закордонних справ Туреччини та Грузії, високий представник Державного департаменту США, представники Німеччини, Великої Британії, Швеції, Молдови засудили незаконну російську окупацію та масові порушення прав людини в Криму. Вони висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, зусиллям нашої держави з повернення тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, 23 лютого Україна, Латвія, Литва, Польща та Туреччина провели міністерський захід у рамках сегменту високого рівня Ради ООН з прав людини на тему “Міжнародна відповідь на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, Україна”.

Фото: МЗС