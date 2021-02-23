Порушення прав людини в окупованому Криму обговорять на міністерській дискусії на Раді ООН

У рамках сегменту високого рівня Ради ООН з прав людини 23 лютого відбудеться міністерська дискусія «Міжнародна відповідь на порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, Україна».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що співорганізаторами заходу, основною темою якого стане презентація Кримської платформи, виступили Україна, Латвія, Литва, Польща, Туреччина.

«В обговоренні ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму візьмуть участь міністри закордонних справ України, Латвії, Литви, Польщі, високий представник Державного департаменту США, заступники МЗС Туреччини та Грузії, представники низки інших держав-членів ООН», - йдеться у повідомленні.

З окремими зверненнями виступлять заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, громадянська журналістка Люфтіє Зудієва та керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Як повідомлялося, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав обґрунтованим позов України проти Росії на порушення прав людини в окупованому Криму.

Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.