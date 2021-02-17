Кримська платформа і протидія Росії: делегація в ПАРЄ розповіла Зеленському про успіхи

Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, Міністерства закордонних справ та Офісу Президента діяльність України в ПАРЄ і висловив задоволення їх роботою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Керівник постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат з фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева розповіла, що остання поїздка української делегації була дуже результативною. Основним досягненням вона назвала оскарження повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ наданими фактами порушень, які відбуваються не лише в Україні, а й в інших державах.

Вона передала вітання главі держави від генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич і наголосила, що генсек Ради Європи планує відвідати Україну.

«Для нас принципове питання – пояснити в ПАРЄ, що таке «Кримська платформа», і запросити світову спільноту долучитися до відновлення міжнародного закону та територіальної цілісності й суверенітету України», – зазначив Зеленський.

Мезенцева повідомила, що запрошення до «Кримської платформи» привітало чимало стратегічних партнерів і міжнародних друзів України, зокрема країни Балтії, Туреччина, Азербайджан, Данія, Швеція, Німеччина та багато інших.

Народний депутат наголосила, що Україна в ПАРЄ перестає бути країною «одного питання» і проявляє ініціативу діалогу з багатьох питань міжнародного порядку денного. Зокрема, наша країна бере активну участь у просуванні «екологічної демократії». Мезенцева відзначила, що багато сучасних українських законів відображають такі європейські тенденції, як, наприклад, рух до озеленення та впровадження енергоощадних технологій.

Вона також зауважила, що між членами делегації України панував конструктивний діалог та адекватна дружна робота.

Президент зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють в європейських інституціях, і в найкоротші терміни нашу державу в ЄСПЛ представлятиме висококваліфікований суддя з міжнародним досвідом.

Як повідомляв Укрінформ, новою очільницею делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї Ради Європи обрали депутата від "Слуги народу" Марію Мезенцеву.

До цього постійну делегацію ВР у ПАРЄ очолювала також представниця партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Фото: ОП