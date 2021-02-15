Україна через окупацію Криму втратила половину покладів природного газу — Кориневич

Через тимчасову окупацію Криму Російською Федерацією Україна втратила можливість розробляти Скіфську ділянку чорноморського шельфу, де з 2017 року повинен був розпочатися видобуток газу.

Про це постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич повідомив у виступі на всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка», передає кореспондент Укрінформу.

«Незадовго до окупації були підписані угоди на території Сполучених Штатів Америки щодо розподілу продукції, про розробку Скіфської ділянки шельфу Чорного моря, яка знаходиться недалеко від Кримського півострова, недалеко від Севастополя. Цей проєкт міг розпочатися у 2017 році і був би дуже вдалим і дуже правильним з точки зору того, що Україна наростила би видобуток власного природного газу», - зазначив Кориневич.

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Він наголосив, що, за різними даними, з усього природного газу, який є на території України, на континентальному шельфі Чорного і Азовського морів знаходиться близько половини його покладів. Через окупацію Україна не може розробляти ці ресурси, що негативно впливає на енергобезпеку як нашої країни, так і Європи в цілому, констатував Кориневич.

Представник Президента нагадав, що після окупації Росія вкрала в України Чорноморнафтогаз» - державну компанію, яка належить Нафтогазу України, а це і берегова виробнича база забезпечення морських робіт, і технологічний флот, і 10 морських газовидобувних стаціонарних платформ, 4 самопідйомні свердлові установки, газотранспортна система АР Крим і міста Севастополь, Глібовське підземне сховище газу, і багато іншого.

Крім нафтогазовидобувного обладнання, Росія захопила сонячні і вітрові електростанції, які були одними з найпотужніших в Європі і світі і забезпечували до 30% електрогенерації Криму, додав він.

Наразі, нагадав посадовець, Україна на різних рівнях подає позови до різних міжнародних судових установ.

«Це і позов до РФ у рамках Угоди про захист інвестицій до Постійної палати Третейського суду у Гаазі, і найбільший комерційний арбітраж у Стокгольмі за позовом Нафтогазу проти Газпрому, і інші. Ми знаємо, що є вже певні рішення, що Газпром має сплатити Нафтогазу 2,5 млрд доларів. Інші процеси тривають», - зауважив Кориневич.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора оцінив збитки України, завдані Росією через тимчасову окупацію нею Криму, в розмірі одного трильйона гривень.

Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.