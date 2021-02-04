Нафтогаз розпочав реалізацію стратегії зі збільшення вдвічі видобутку вуглеводнів

НАК «Нафтогаз України» розпочав реалізацію Стратегії розвитку ресурсної бази, яка передбачає нарощення видобутку вуглеводнів удвічі впродовж наступних десяти років.

Про це повідомляється на сайті «Укргазвидобування», передає Укрінформ.

«Нова Стратегія передбачає збільшення запасів вуглеводнів компанії вдвічі впродовж наступних 10-ти років. Ми вже розпочали роботу над масштабними проєктами в межах нової стратегії, використовуючи ресурсні можливості. Йдеться про Чорноморський шельф, Юзівську площу, чотири великі нафтогазові ділянки за підписаними угодами про розподіл продукції (УРП) – визнаним у світі галузевим механізмом співпраці, що збільшує ймовірність повернення міжнародних інвесторів до нафтогазового сектору України. Відповідно до угод, ми плануємо розпочати сейсморозвідку в 2021 році, пошуково-розвідувальне буріння – в 2022-му році», - наголосили в компанії.

Нафтогаз також планує залучати в Україну міжнародних партнерів і в такий спосіб нарощувати інвестиційний капітал, доступ до технологій та досвіду.

Директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олександр Романюк зазначив, що успішна реалізація цих масштабних проєктів виведе українське газовидобування на новий рівень розвитку. Наша кінцева мета – енергетична незалежність країни.

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Зауважується, що для розробки і втілення Стратегії Нафтогаз у 2020 році здійснив трансформацію профільного напряму бізнесу: переглянув його організаційну структуру і посилив команду фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях – Shell, ExxonMobil, Eni тощо. Нова команда поглибила технічну експертизу компанії. Також при дивізіоні «Розвідка та Видобування» створено зовнішню Експертну раду з одинадцяти провідних українських вчених та практиків.