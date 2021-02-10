Путіну подарували «палац Брежнєва» в окупованому Криму – росЗМІ

Опубліковано розслідування про те, як оточення президента РФ Володимира Путіна купило для нього «палац Брежнєва» в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, розслідування розміщено на сайті видання «Проект».

«Структури банку «Росія», який формально належить друзям президента Росії і його колишній коханці (Світлані Кривоногих - ред.), придбали черговий об'єкт елітної нерухомості. Це знаменита дача Леоніда Брежнєва у Криму, володіти якою Володимир Путін хотів вже не перший рік», - йдеться в повідомленні.

Леонід Брежнєв, який керував СРСР з 1964 по 1982 рік, любив відпочивати на держдачі «Гліцинія» у Криму. Палац розташований всього в 60 кроках від моря в селищі Ореанда неподалік від Ялти. Генсек відвідував дачу практично до останніх днів свого життя. Після його смерті будинок спорожнів, у 90-х у ньому відкрили пансіонат. «Гліцинія» складається з ділянки площею 26 га, чотирьох корпусів зі спальнями, п'ятьма басейнами, літнім будиночком, бару і оранжереї. Загальна площа всіх будівель - 14,5 тисячі кв.м.

Після російської анексії Криму місцева окупаційна влада у 2019 році заявила про перехід держдачі у казну держави, а потім про продаж приватній компанії за 1,2 млрд рублів ($16,36 млн). Тоді назву компанії не розкрили.

«Проект» з'ясував, що колишню держдачу у 2019 році придбала компанія, власником якої на той момент був якийсь Яніс Ерманіс. При цьому, за даними видання, господар фірми виріс у Гольяново (окраїнний район на сході Москви, вважався кримінально небезпечним), зараз також живе в «депресивному районі на сході Москви», заробляє на життя приватними уроками китайських бойових мистецтв.

З'ясувалося, що ще у 2004 році дачу Брежнєва намагався купити російський банк ВТБ, але у 2005 році планам завадив президент України Віктор Ющенко, який зажадав розірвати контракт із Москвою. Вже тоді не приховувалося, що дача набувається в якості резиденції для Володимира Путіна - про це в той час, нібито, заявляв прокурор Криму (2005-2007) Віктор Шемчук.

Видання з'ясувало, що за фірмою, яка придбала «Гліцинію», стоїть банк «Росія», серед акціонерів якого є і давній друг Путіна Юрій Ковальчук (до цього він фігурував у інших розслідуваннях «Проекта») і Світлана Кривоногих, якій приписується статус колишньої подруги президента. Дача в Ореанді, пише «Проект», можливо, вже 21-а за рахунком резиденція Володимира Путіна.

За словами місцевих жителів, гостей у «Гліцинії» не було вже п'ять років. Здалеку будівля виглядає зношеною, фасади - пооббиваними, а алеї парку за парканом - недоглянутими. Тим часом співробітник розташованого неподалік кремлівського санаторію «Нижня Ореанда», в якому відпочивають пацієнти президентської Центральної клінічної лікарні, льотчики спеціального льотного загону «Росія», судді і рядові пільговики з Москви і регіонів, розповів, що там йдуть будівельні роботи. Як зазначають журналісти, за парканом дачі з боку Лівадійського парку дійсно чути стукіт відбійника і вищання пилки.

Як відомо, раніше, 19 січня, Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, опублікував розслідування про "Палац Путіна" за $1,36 млрд, розташованому під Геленджиком.