У Росії порахували, скільки людей переглянули фільм про «палац Путіна»

Фільм «Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря», підготовлений Фондом Навального, переглянули 26% жителів Росії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування Левада-центру.

Ще 10% росіян повідомили, що не бачили фільм, але знайомі з його змістом, 32% щось чули про нього без подробиць. Нічого не знають про фільм 31% респондентів.

Кожний шостий з тих, хто переглянув фільм або чув про нього (17%), упевнений, що все сказане в ньому - правда. 38% вважають, що викладена у фільмі інформація схожа на правду, але її достовірність оцінити складно. Третина (33%) впевнені, що у фільмі показана неправда. Частка тих, хто вважає, що автори фільму брешуть, вища серед росіян старшої вікової групи. У групі 18-24 роки таких 11%, і до 49% - віком від 55 років.

29% опитаних вважають, що Володимир Путін ніколи не зловживав владою. Ще 24% упевнені, що навіть якщо такі звинувачення правдиві, при ньому країна стала жити краще. 17% вважають, що Путін точно винен у зловживаннях, 25% - що він винен у тій же мірі, як і інші високопоставлені чиновники.

Як пояснює директор Левада-центру Лев Гудков, для більшості глядачів інформація про корумпованість верхівки російської влади не стала новиною, вони лише дізналися про нові деталі, тому ставлення до президента погіршилося серед невеликої кількості людей.

Опитування проводилося з 29 січня до 2 лютого 2021 року. У ньому взяли участь 1616 осіб віком з 18 років у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводилося вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю.

Фонд боротьби з корупцією стверджує, що резиденція президента Росії площею 68 гектарів на мисі Ідокопас була побудована в 2010 році, її вартість становить близько 100 мільярдів рублів ($1,34 млрд), на її території є підземний льодовий палац, церква, 80-метровий міст "для підходу до чайного будиночка", тунель для спуску з палацу до моря. Відзначається, що палац зараз ремонтується, оскільки він постраждав через цвіль, і в ході ремонту будуються нові об'єкти.

фото: ФБК