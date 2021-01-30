Російський бізнесмен Ротенберг назвав себе власником «палацу Путіна»

Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром «палацу Путіна» на мисі Ідокопас у Геленджику.

Як передає Укрінформ, про це Ротенберг повідомив у своєму коментарі для телеграм-каналу Мash.

«Зараз це буде вже не секрет - я є бенефіціаром. Там досить такий складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка, місце шикарне. Ми хочемо там побудувати апарт-готель, тому там досить велика кількість кімнат. Мені дуже подобається готельний бізнес, я вже не кажу про те, щоб надалі перетворити це на туристичний бізнес. Я цим уже протягом декількох років займаюся, в мене є деякі об'єкти в Криму, є об'єкти на Далекому Сході, в нашій житниці - на Алтаї. Я проглядаю в цьому напрямку. Я розумів, що це досить скандальна й важка будівля. Але я рідко помиляюся - мине півтора-два роки, я вас запрошу, і ви подивитеся на ту красу, яка там буде», - заявив Ротенберг.

За словами російського бізнесмена, він вирішив розповісти про свою причетність до будівлі тому, що «навколо цього виник скандал і всілякі інсинуації».

Він запевнив, що в будівництві «немає нічого незаконного», і зазначив, що стан будівництва поки що «незадовільний».

Але з іншого боку портал The Insider підкреслює, що головний редактор, директор і співвласник видання Mash Максим Іксанов має безпосереднє відношення до Адміністрації президента РФ. Зокрема, наголошується, що Іксанов отримував з АП дозвіл на пересування по Москві. Також Іксанов проживає в будинку на вулиці Трьохгорний Вал, що належить управлінню справами президента. Квартира оформлена на батька глави Mash Тахіра Іксанова - ексдиректора Большого театру.

Тому не виключається, що його інтерв'ю з Ротенбергом може бути підлаштованим і нечесним.

Більш того, Іксанов працював переважно в державних ЗМІ: на телеканалі «Росія», НТВ і «Москва 24».

Сестра Іксанова Аріна керувала секретаріатом колишнього віцеспікера Держдуми Миколи Левічева.

Сам же Іксанов не відповідав на телефонні дзвінки The Insider.

За кілька днів до цього телеграм-канал Mash опублікував відео, нібито зняте всередині так званого палацу Путіна, в якому показано, що інтер'єр об'єкта знаходиться на «нульовому» етапі будівництва.

У свою чергу Путін заперечує, що йому належить палац у Геленджику з розслідування Навального.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, опублікував розслідування про резиденцію Володимира Путіна під Геленджиком. За відомостями фонду, будівля площею 17 691 квадратний метр є найбільшим приватним житловим будинком у Росії. На прилеглій території є льодовий палац, церква, оранжерея, чайний будиночок і тунель із видом на море. Над основною будівлею розташована безпольотна зона, а вихід у море поруч із ним заборонений, зазначив ФБК.

Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новічок» наприкінці серпня минулого року в РФ.