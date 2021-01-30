Радбез ООН збирає неформальне засідання: говоритимуть про ситуацію з Навальним

Рада Безпеки ООН під час неформального засідання 3 лютого планує обговорити ситуацію з заарештованим у Росії опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це повідомили дипломатичні кола в Нью-Йорку, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Обговорення відбудеться в закритому форматі, офіційна тема - спроба отруєння Навального у 2020 році, але деякі члени Радбезу, імовірно, торкнуться і нинішнього стану політика", - йдеться у повідомленні.

Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Ради безпеки може висловлюватися і пропонувати теми для обговорення, а Росія не може цьому перешкодити.

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Нагадаємо: 18 січня Рада ООН з прав людини закликала негайно звільнити Навального. 17 січня опозиціонер був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

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Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив Навальному 30 діб арешту.