Путін відхрестився від палацу з розслідування Навального

Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував розслідування Фонду боротьби з корупцією, який заснований опозиціонером Олексієм Навальним, про резиденцію глави держави під Геленджиком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Meduza.

«Я не дивився цей фільм (розслідування від ФБК - ред.) просто через відсутність вільного часу для перегляду такої ... такої інформації. Але гортав відеопідбірки, які принесли помічники», - сказав Путін.

Від також додав, що резиденція, про яку йдеться в розслідуванні, не належить ні йому, ні його родичам.

«Відразу хочу відповісти на ваше запитання: нічого з того, що там зазначено як моя власність, ні мені, ні моїм близьким родичам не належить і ніколи не належало. Ні-ко-ли»- зазначив Путін.

За 6 днів після випуску, ролик набрав в YouTube вже більш як 86 мільйонів переглядів.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня Фонд боротьби з корупцією, заснований Олексієм Навальним, опублікував розслідування про резиденцію Володимира Путіна під Геленджиком. Воно включає документальний фільм тривалістю 1:52:50, в якому бере участь Навальний, і текст з візуалізацією. Відеофільм розповідає про життєвий шлях президента РФ і близьких йому людей, однак акцент робиться на «палаці Путіна».

У Росії 23 січня пройшла акція на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція наймасовіша за останні роки. За даними ОВД-инфо була затримана 3 521 людина.

За підрахунками МБХ-медіа, в акціях по всій країні взяли участь від 110 тис. до 160 тис. осіб. ФБК заявив, що акції протесту будуть організовані і в наступні вихідні.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив Навальному 30 діб арешту.

Фото: Алексей Навальный / YouTube, Russian Wikileaks / Wikimedia Commons