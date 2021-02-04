Нафтогаз у 2020 році зменшив видобуток газу на 1%

НАК "Нафтогаз України" у 2020 році видобула 13,45 млрд кубометрів товарного газу, що на 2% більше виробничого плану і на 1% менше, ніж у 2019 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

"Група Нафтогаз у 2020 році видобула 13,45 млрд кубометрів товарного газу, що на 2% більше виробничого плану і на 1% менше від показника 2019 року. В умовах карантинних обмежень, зменшення середньорічної ціни на газ на 30%, скорочення інвестицій на 50% компанія мінімізувала темпи зниження виробництва", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують в Нафтогазі, 2020 рік призвів до кризи на міжнародному нафтогазовому ринку і став для нього найважчим за останнє десятиріччя.

"Разом з тим, завдяки антикризовому плану і новій команді, Нафтогаз перевиконав планові виробничі показники з видобутку. Порівняно з 2019 роком, компанія стабілізувала виробництво з відхиленням у мінус 1%", - підкреслили в компанії.

За словами головного виконавчого директора групи Нафтогаз Отто Ватерландера, в умовах оптимізації інвестицій та операційних витрат вдалося правильно сфокусувати свою діяльність.

«Ми змогли мінімізувати негативні наслідки карантинних обмежень, через які довелося відтермінувати буріння 12-ти нових свердловин, змогли подолати затримки з поставками обладнання, товарів і послуг через ускладнення і збільшення термінів закупівель у зв’язку з новими законодавчими нормами, що вступили в силу з квітня 2020 року», - додав він.

Ключові операційні результати за підсумками 2020 року:

– покращення показників безпеки виробництва, 0 летальних випадків у 2020 році;

– видобуток комерційного обсягу газу: 13,45 млрд кубометрів (на 2% більше плану, на 1% нижче за показник 2019 року);

– введення в експлуатацію 43-х нових свердловин, середній дебіт нових свердловин виріс на 14% порівняно з 2019 роком;

– відкриття 2-х нових родовищ: Жемчужного та Північно-Кузьмичівського;

– роботи з модернізації ключових об’єктів наземної інфраструктури: Червонодонецька, Яблунівська, Хрестищенська ДКС, з загальними інвестиціями 125 млн дол.;

– завершення буріння глибокої свердловини №888 Шебелинського родовища, триває її випробування і освоєння;

– початок партнерства з міжнародною компанією Expert Petroleum з інтенсифікації видобутку на 13-ти виснажених родовищах Західної України (у межах Product Enhancement Contract);

– створення Центру 3D моделювання родовищ, який сприятиме підвищенню ефективності планування та розробки вуглеводневих покладів.

Читайте також: Нафтогаз розпочав реалізацію стратегії зі збільшення вдвічі видобутку вуглеводнів

Як повідомляв Укрінформ, група Нафтогаз перебуває у процесі трансформації. Для цього, зокрема запроваджується матрична структура управління, ключовий принцип якої — чіткий поділ на бізнес-підрозділи, що генерують основний прибуток (бізнес-дивізіони), а також спеціалізовані (корпоративні) функції, які їх підтримують. Кожен дивізіон спеціалізується на визначених бізнес-напрямках для максимізації доданої вартості та встановлення чіткої відповідальності за результати. На сьогодні в межах групи створено бізнес-дивізіони: "Розвідка та видобування", "Нафта", "Роздрібна торгівля", "Трейдинг", "Нова енергія", "Теплоенергетика", "Зберігання природного газу".