Справа Джемілєва: жоден свідок окупантів не підтвердив «незаконний перетин держкордону»

Після більш як місячної перерви в так званому Армянському міському суді відбулося засідання у «справі Джемілєва», в ході якого два нові свідки обвинувачення не підтвердили висунуте Мустафі Джемілєву обвинувачення за статтею про «незаконний перетин держкордону».

Про це у відео, опублікованому у Фейсбуці активістом Заїром Смедляєвим, повідомив адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні обвинувачення представило двох свідків у справі Джемілєва - це прикордонники, які були біля міста Армянськ 3 травня 2014 року, В'ячеслав Дорофеєв і Сергій Заварухін», - повідомив Полозов.

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За його словами, свідок Дорофеєв під час відеоконференцзв'язку повідомив, що вранці 3 травня 2014 року зі співробітниками КППВ був проведений інструктаж у зв'язку з тим, що «може приїхати іноземний громадянин Мустафа Джемілєв, якому не дозволено в'їзд на територію РФ».

Дорофеєв, обіймаючи посаду контролера прикордонної служби, мав перевірити документи Джемілєва, проте у зв'язку з тим, що з боку Армянська до контрольно-пропускного пункту, де вже стояли два БТРи з російськими військовослужбовцями, прибули близько тисячі осіб, всім, хто знаходився на зміні співробітникам «надійшла команда забрати комп'ютери та вийти за межі КППВ».

«Він почув як люди скандували, чув два постріли і побачив як люди проникли на територію КППВ, а частина людей пішла за територію КППВ у бік Херсонської області», - розповів адвокат.

Як сказав свідок, Джемілєв перебував в оточенні людей, за межі КППВ у бік Армянська не виходив і через деякий час сів у машину і поїхав у бік Херсонської області.

За словами Дорофеєва, він не бачив будь-яких знаків, що позначають «державний кордон Росії і не зміг пояснити, де саме вона проходила». При цьому свідок повідомив, що «юридично» вважається, що державний кордон перетнуто, якщо у людини перевірили документи.

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Свідок Сергій Заварухін також повідомив, що документи Мустафи Джемілєва на КППВ в Армянську ніхто не перевіряв. За словами Полозова, «свідок сказав, що фактично державний кордон проходив по спорудженню Турецький вал, але конкретно, де він проходив і чи позначався якимось чином на місцевості і чи були знаки, що позначають наявність державного кордону, свідок повідомити не зміг».

Проаналізувавши свідчення раніше допитаних у цій справі свідків, Полозов зазначив, що «ніхто з прикордонників не вказав на те, що це КППВ було обладнано якимись ясно видимими знаками, якими відповідно до федерального закону про державний кордон позначається державний кордон Російської Федерації».

Крім того, повідомив адвокат, «деякі свідки заявляли про те, що частина осіб, яка прибувала з території Херсонської області, не знала, що в цій місцевості розташований контрольно-пропускний пункт», тим паче, що законодавча база для організації КППВ з'явилася значно пізніше подій травня 2014 року.

«Таким чином, на поточний момент жоден свідок обвинувачення не підтвердив факт незаконного перетину Мустафою Джемілєвим «державного кордону РФ», - резюмував Полозов.

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму висунуто обвинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому в Росію не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».