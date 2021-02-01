Дружина політв'язня Абдуллаєва почала флешмоб

Дружина українського політв'язня в Росії, кримчанина Теймура Абдуллаєва, який практично постійно перебуває в ШІЗО ВК-2 у башкирському місті Салаваті, Аліме розпочала флешмоб на підтримку свого чоловіка.

Як передає Укрінформ, заклик до флешмобу вона розмістила в Фейсбуці.

«Абдуллаєв Теймур, з моменту прибуття до виправної колонії в місті Салаваті (Башкортостан, РФ, - ред.) в березні 2020 року, практично постійно перебуває в ШІЗО. Це рівноцінно тортурам і загрожує його життю і здоров'ю. Моєму чоловікові необхідна допомога! Для нашої сім'ї украй важлива реакція суспільства, без якої в колоніях з людьми можуть поводитися неправомірно», - пише Абдуллаєва.

На фото, що відкриває флешмоб, дружина політв'язня уточнила, що він перебуває в ШІЗО 245 днів. «Звертаюся до журналістів, громадських активістів, правозахисників, органів державної влади з проханням звернути увагу на ситуацію з моїм чоловіком», - наголошує Аліме Абдуллаєва.

Флешмоб #FreeAbdullaev # FreeCrimeanTatarsв зокрема вже підтримали українські активісти Латвії.

Як повідомляв раніше Укрінформ, кримчанину Теймуру Абдуллаєву, який перебуває у ВК-2 у башкирському місті Салаваті і там хворів на COVID-19, продовжили час перебування в ШІЗО до 6 лютого.

Мати політв'язня Діляра Абдуллаєва раніше повідомляла, що Теймура Абдуллаєва в колонії практично весь час тримають в штрафному ізоляторі. У серпні 2020 року його ненадовго переводили до СУТ (камери з суворими умовами тримання), в листопаді-грудні - в карантин у зв'язку з захворюванням на COVID-19. Решту часу - в ШІЗО.

Теймур Абдуллаєв отримав 16,5 років позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр - 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.