Політв'язню Абдулаєву продовжили утримання в ШІЗО до 6 лютого

Українському політв'язню в Росії, кримчанину Теймуру Абдулаєву, який знаходиться у ВК-2 у башкирському місті Салават і там хворів на COVID-19, продовжили час перебування в ШІЗО до 6 лютого.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Телефонувала у ВК-2, справлялася про здоров'я сина, як він, де він? Говорив зі мною черговий, він внутрішнім телефоном зв'язався зі спецвідділом, запитав по яке число останнє покарання. З'ясувалося, що були два поспіль - по 15 діб. Останнє - по 6 лютого. Моя материнська думка це безнадійно страшно», - розповіла Абдуллаєва.

Вона також запитала, чи надавалася її синові медична допомога (у нього алергія на вогкість, був мікроінсульт у ростовському СІЗО, хворі шлунок і печінка). Черговий відповів, що бачив в'язня минулого тижня, нібито, все нормально, лікарі заходять у ШІЗО. «Що ж творять з моїм Теймуром. Виснажений мій син безвилазно у карцері, в жорстоких нелюдських умовах. Про це мають говорити на державному рівні, про це треба говорити на весь світ, в ЄСПЛ », - резюмує мати політв'язня.

Як повідомляв Укрінформ, засудженого за сфабрикованою «справою Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва в колонії практично весь час тримають у штрафному ізоляторі. У серпні 2020 року його ненадовго переводили в СУУ (камеру з суворими умовами утримання), у листопаді-грудні - на карантин у зв'язку із захворюванням на COVID-19. Весь інший час - у ШІЗО.

Його мати раніше повідомляла, що після того, як у Теймура температура знизилася, 17-18 грудня його знову помістили у штрафний ізолятор і через 10 днів продовжили термін перебування до 22 січня.

Теймур Абдуллаєв отримав 16,5 років позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр - 12,5 років позбавлення волі.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх засуджених за першою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.