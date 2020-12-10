Шмигаль обговорив із представниками кримських татар стратегію деокупації

Народні депутати України Мустафа Джемілєв і Рустем Умєров на зустрічі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою обговорили напрацювання Стратегії деокупації тимчасово окупованих територій та включення до Держбюджету-2021 фінансування програм для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив Секретар Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, заступник керівника Постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї Ради Європи Рустем Умєров у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

За його словами, під час зустрічі також ішлося про необхідність включення у Державний бюджет на 2021 рік програми "Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України”, яка, як стверджує депутат, скорочена в поточному проєкті бюджету.

Окрім того, співрозмовники обговорили підготовку урядом проєкту закону про надання статусу особи позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та отримання відповідного соціального захисту, збереження фінансування програми "Доступне житло".

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"Адже пільгове кредитування вкрай важливе для ВПО та учасників АТО/ООС", - зауважив Умєров.

Під час зустрічі також ішлося про виконання урядом Указу Президента України щодо надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам та Курбан-Байрам, реалізацію проєкту будівництва 1000 квартир та Соборної мечеті.

Як повідомлялось, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, РНБО і Міністерство закордонних справ утворили робочу групу для розробки стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Фото: КМУ