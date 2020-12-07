Генасамблея ООН ухвалила резолюцію проти мілітаризації Криму

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію проти мілітаризації Криму

Укрінформ
Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів».

Документ підтримали 63 держави, проти проголосували лише 17 разом з Росією, передає Укрінформ.

У тексті резолюції, зокрема, йдеться, що окупація Криму з боку РФ шкодить архітектурі міжнародної безпеки й режиму контролю над озброєнням, у тому числі здатному нести ядерні заряди. У документі засуджується факт зведення російських баз у Криму. Крім того, резолюція містить заклик до Росії припинити військову підготовку дітей, які проживають на Кримському півострові, з перспективою подальшої служби в збройних силах Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у цьому зв’язку виступив з офіційною заявою, у якій назвав голосування ГА ООН за резолюцію щодо Криму «новим елементом зростаючого правового тиску на Росію».

«Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, що розглядає перетворення Криму на величезну військову базу як пряму загрозу безпеці й стабільності в регіоні», - підкреслив міністр.

За його словами, документ підтверджує, що окупація Криму є порушенням міжнародного права; і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України.

Міністр, крім того, звернув увагу, що резолюція закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль з метою деокупації Криму.

«Відтепер Україна має у своєму юридичному арсеналі додатковий переконливий політико-правовий аргумент для просування деокупації Криму», - підкреслив міністр закордонних справ України.

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Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

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