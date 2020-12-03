Кулеба представив Кримську платформу кримськотатарській громаді Туреччини

Кулеба представив Кримську платформу кримськотатарській громаді Туреччини

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Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив Кримську платформу кримськотатарській громаді Туреччини, наголосивши на важливості успішного проведення її інавгураційного саміту для виведення теми Криму в пріоритети міжнародної політики.

Як повідомляє власкор Укрінформу, про це йшлося на зустрічі міністра з керівниками та представниками кримськотатарської громади в Анкарі під час його робочого візиту до Туреччини.

«Кримська платформа матиме декілька рівнів. Буде рівень представників урядів, парламентів, експертного середовища і буде рівень громадської дипломатії, тому що мета Кримської платформи — об’єднати всі сили, незалежно від їхнього офіційного статусу, які готові працювати над деокупацією Криму. Для нас критично важливо мати дуже успішний старт платформи. Тому ретельно підходимо до інавгураційного саміту платформи і будемо вдячні за вашу підтримку якомога активної та глибокої участі Туреччини в цій платформі», - сказав міністр.

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Він переконаний, що успішний старт і підтримка цієї ініціативи виведуть тему Криму в пріоритетні теми міжнародної політики.

«Успішний саміт (інавгураційний - ред.) Кримської платформи миттєво виведе тему Криму в топпріоритети міжнародної політики. Росія це розуміє і тому вже на цьому етапі дуже нервово реагує на будь-які новини про Кримську платформу. Вважаю, що чим сильніше вони нервують, тим краще», - зауважив Кулеба.

Міністр також окреслив пріоритетні напрямки співпраці українського уряду з кримськотатарською діаспорою та Світовим конгресом кримських татар.

«Перше — це розвиток досліджень і розширення знань про Україну в Туреччині, про Крим і кримських татар як в Туреччині, так і в інших країнах. Другий напрям — збереження і розвиток єдності кримських татар у всьому світі... Уряд України загалом готовий розвивати відносини зі Світовим конгресом кримськотатарського народу. Третій напрям — це деокупація Криму, тут ми теж можемо багато зробити разом», - сказав міністр.

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Він зауважив, що історія українського та кримськотатарського народів мала спільні трагедії й спільні перемоги, завдання нині — об’єднати зусилля, аби мати у майбутньому лише спільні перемоги.

«Радіємо стійкому розвитку українсько-турецьких відносин та як кримські татари, що проживають в Туреччині, будемо продовжувати як і робили раніше, нашу щиру політику зміцнення та посилення цього співробітництва. Не минуло і року як ми відкривали приміщення, де зараз знаходимося, разом із нашим національним лідером Мустафою Джемілєвим та Президентом України Володимиром Зеленським, попри пандемію активність контактів та співпраці наших країн не знижується, а навпаки зростає», - привітав міністра керівник Генерального центру культури та взаємодопомоги кримських тюрків Туреччини Мукремін Шахін.

Кримськотатарська громада привітала ініціативу створення Кримської платформи та задекларувала свою готовність активно долучитися до неї.

Як відомо, 2 грудня відбулася віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Очільник МЗС України відвідав з одноденним робочим візитом Туреччину, аби взяти участь у цій зустрічі. Окрім того, він зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, керівниками та представниками української та кримськотатарської діаспор.

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