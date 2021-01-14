У комітеті Ради оцінили наслідки рішення ЄСПЛ щодо Криму

Найважливішим у рішенні ЄСПЛ про прийнятність для розгляду справи Україна проти Росії щодо порушення прав людини у Криму є визнання факту, що РФ встановила контроль над територією півострова ще до проведення фейкового референдуму.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

“Найважливішим є те, що в цьому рішенні ЄСПЛ визнає той факт, що Росія встановила контроль над територією Криму ще у лютому, тобто ще до проведення так званого референдуму, фейкового референдуму. Це дуже істотно, тому що маємо юридичне підтвердження цього факту дуже поважної інстанції, міжнародного суду, ЄСПЛ”, - підкреслив Мережко.

Політик додав, що це є надзвичайно важливим з точки зору міжнародно-правової позиції України і захисту наших зовнішньополітичних інтересів.

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Він вважає, що Україна може посилатися на це рішення і використовувати цей аргумент ЄСПЛ і в інших міжнародних судових інстанціях. “Це аргумент про те, що Росія контролювала проведення цього “референдуму”, фактично вона порушила і територіальну цілісність, і суверенітет України. Тобто це є визнанням серйозного порушення міжнародного права, здійсненого Росією. Це фактично підтвердження злочину проти міжнародного права”, - зауважив голова Комітету.

Крім того, за словами Мережка, рішення ЄСПЛ спростовує позицію Росії, яка у питанні Криму посилалася на “референдум” та нібито “волю кримського народу” і “право на самовизначення”.

Як повідомляв Укрінформ, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу «Україна проти Російської Федерації» щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.

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Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в окупованому Криму.

Зокрема, Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті і релігії, про право на свободу зібрань та об’єднання.

Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.