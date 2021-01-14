У комітеті Ради оцінили наслідки рішення ЄСПЛ щодо Криму
Таку думку в коментарі Укрінформу висловив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
“Найважливішим є те, що в цьому рішенні ЄСПЛ визнає той факт, що Росія встановила контроль над територією Криму ще у лютому, тобто ще до проведення так званого референдуму, фейкового референдуму. Це дуже істотно, тому що маємо юридичне підтвердження цього факту дуже поважної інстанції, міжнародного суду, ЄСПЛ”, - підкреслив Мережко.
Політик додав, що це є надзвичайно важливим з точки зору міжнародно-правової позиції України і захисту наших зовнішньополітичних інтересів.
Він вважає, що Україна може посилатися на це рішення і використовувати цей аргумент ЄСПЛ і в інших міжнародних судових інстанціях. “Це аргумент про те, що Росія контролювала проведення цього “референдуму”, фактично вона порушила і територіальну цілісність, і суверенітет України. Тобто це є визнанням серйозного порушення міжнародного права, здійсненого Росією. Це фактично підтвердження злочину проти міжнародного права”, - зауважив голова Комітету.
Крім того, за словами Мережка, рішення ЄСПЛ спростовує позицію Росії, яка у питанні Криму посилалася на “референдум” та нібито “волю кримського народу” і “право на самовизначення”.
Як повідомляв Укрінформ, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав прийнятною справу «Україна проти Російської Федерації» щодо Криму та перейшов до розгляду справи по суті.
Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в окупованому Криму.
Зокрема, Україна просить визнати, що Росія порушує статті конвенції: про право на життя; про заборону катування; про право на свободу та особисту недоторканість; про право на справедливий суд; про право на повагу до приватного і сімейного життя; про право на свободу думки, совісті і релігії, про право на свободу зібрань та об’єднання.
Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.
16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.