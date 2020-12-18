«Кримська резолюція» ГА ООН дає можливість посилити тиск на РФ – дипломат

Після ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо прав людини в окупованому Криму, Україна разом із партнерами працюватиме над її реалізацією, щоби посилити тиск на Кремль та змусити Росію виконувати зобов’язання держави-окупанта.

Про це повідомив в ексклюзивному коментарі Укрінформу радник Постійного представництва України при ООН Олексій Ільницький.

«Тепер ми маємо зосередитися на практичній реалізації положень цього документа. Ми розраховуємо на міжнародну підтримку у цьому зв’язку», - зауважив дипломат.

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Причому, за його словами, суттєву роль має відіграти взаємодія з моніторинговими місіями ООН та ОБСЄ в Україні, які мають «приділяти пріоритетну увагу» вивченню ситуації в тимчасово окупованому Криму.

«Генасамблея поклала відповідальність за недопущення цих місій в Крим саме на державу-окупанта. Розраховуємо, що місії все ж зможуть відвідати Крим з дотриманням міжнародного гуманітарного права», - зазначив український офіційний представник.

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Резолюції, які звертають увагу на ситуацію в Криму, вносяться та приймаються в ГА ООН на регулярній основі впродовж кількох останніх років, оскільки питання не втрачає своєї актуальності. Як пояснив дипломат, ситуація на півострові постійно змінюється й, на жаль, не в кращий бік.

«Держава-окупант не лише не дотримується прав людини, але й не виконує своїх зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права», - нагадав Ільницький.

Він також зазначив, що ухвалення Генасамблеєю ООН таких документів дозволяє далі реагувати на ситуацію. Зокрема, на виконання минулорічної «кримської резолюції» генсек ООН у червні та вересні представив дві надзвичайно важливих доповіді про ситуацію в Криму. У них були наведені фактичні матеріали про масові порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Це важливо, оскільки на високому рівні в ООН розкривається жахлива реальність окупації українського півострова, зазначив дипломат.

Отже, ці дві доповіді генсека стали основою для нинішньої резолюції з прав людини в Криму, яка серед іншого згадує про тортури, вчинені ФСБ Росії на півострові. Крім того, надається чітке визначення «окупаційної влади РФ» та її нелегітимності. Документ також містить низку закликів до РФ поважати релігійні права громадян України в Криму, забезпечити охорону здоров’я, припинити порушувати право власності на землю, свободу ЗМІ, зупинити мілітаризацію та асиміляцію молоді.

«У цілому, якщо пройтися по тексту нашої резолюції – це, напевно, одна з найбільш широких та деталізованих позицій Генасамблеї щодо порушень прав людини на окремих територіях», - зазначив український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральна асамблея ООН 16 грудня ухвалила оновлену Резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна». Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 держави на чолі з Російською Федерацією, окупантом Кримського півострова, утрималися 86 держав-членів Організації Об’єднаних Націй.